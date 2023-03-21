Строительство четырех домов ведется в Дмитровском районе по программе реновации

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Москва, Долгопрудная улица, 10 Карта всех событий

В Дмитровском районе ведется строительство четырех домов в рамках программы реновации. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента строительства.

— Новостройки возводят по адресам: улица Долгопрудная, земельный участок № 10 (владение 10); Карельский бульвар, земельный участок № 14/16 (владение 14/16); улица Клязьминская, владение 28а; улица Лобненская, земельный участок № 9а (владение 9а), — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые этажи домов будут нежилыми. Там расположатся вестибюли, технические помещения, кладовые, комнаты охраны и лифтовые холлы.

Кроме того, отделка квартир будет соответствовать утвержденным правительством Москвы стандартам реновации. Руководитель департамента Рафик Загрутдинов уточнил, что еще четыре дома в районе уже введены в эксплуатацию.

Они расположены по адресам: Дмитровское шоссе, дом 127, корпус 1; улица Долгопрудная, дома 7 и 12; улица Лобненская, дом 13. Всего новые квартиры получили жители 55 домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Новоселами по программе реновации стали уже 36 тысяч столичных семей. Городское руководство активно помогает участникам программы с переездом: на сегодняшний день за услугой уже обратилось почти 80 процентов жителей новых домов.