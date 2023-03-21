Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врио начальника ГУ МЧС по Москве назначен Андрей Румянцев

Евгений Силаев
Город
Врио начальника ГУ МЧС по Москве назначен Андрей Румянцев
Фото: МЧС

Полковник внутренней службы Андрей Румянцев назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

Ранее он занимал должность заместителя начальника столичного ГУ МЧС по антитеррористической деятельности. Румянцев в ходе карьеры также трудился в структурах ведомства в Ярославле и Костроме, передает сайт МЧС.

17 марта начальник ГУ МЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов был освобожден от занимаемой должности.

В июне 2022 года Желтова доставили в больницу с места пожара в «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. В МЧС тогда сообщили, что врачи диагностировали у него обширный инфаркт.

Согласно предварительной информации, тогда в «Гранд Сетунь Плаза» загорелась обшивка центрального входа. Всего при пожаре пострадали двое человек.

МЧС Москва Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте