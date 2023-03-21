Врио начальника ГУ МЧС по Москве назначен Андрей Румянцев

Фото: МЧС

Полковник внутренней службы Андрей Румянцев назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

Ранее он занимал должность заместителя начальника столичного ГУ МЧС по антитеррористической деятельности. Румянцев в ходе карьеры также трудился в структурах ведомства в Ярославле и Костроме, передает сайт МЧС.

17 марта начальник ГУ МЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов был освобожден от занимаемой должности.

В июне 2022 года Желтова доставили в больницу с места пожара в «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. В МЧС тогда сообщили, что врачи диагностировали у него обширный инфаркт.

Согласно предварительной информации, тогда в «Гранд Сетунь Плаза» загорелась обшивка центрального входа. Всего при пожаре пострадали двое человек.