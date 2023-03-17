Руководителя ГУ МЧС по Москве Желтова освободили от должности

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Начальник ГУ МЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов освобожден от занимаемой должности. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Желтов Сергей Алексеевич освобожден от занимаемой должности и 7 марта 2023 года зачислен в распоряжение главного управления МЧС России по городу Москве, — приводит сообщение РИА Новости.

В июне 2022 года Желтова доставили в больницу с места пожара в «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. В МЧС тогда сообщили, что врачи диагностировали у него обширный инфаркт.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел в Западном административном округе Москвы утром 3 июня. Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара).

Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа. Всего при пожаре пострадали двое человек.