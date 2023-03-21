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Компания молодых людей напала и жестоко избила в центре Москвы случайных прохожих. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Компания молодых людей напала и жестоко избила в центре Москвы случайных прохожих. Видео
Фото: Пресс-центр МВД России
Москва, улица Арбат Карта всех событий

В центре столицы банда разбойников напала на случайных прохожих. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 21 марта.

По ее словам, преступление произошло ночью на Арбате. Группа молодых людей напала на случайных прохожих. Агрессоры избили оппонентов, ограбили и скрылись.

Видео: Пресс-центр МВД России

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские задержали подозреваемых по местам жительства. Ими оказались два жителя столицы и москвичка. Фигурантов заключили под стражу.

Другое нападение произошло на трассе в Подмосковье. Вооруженные злоумышленники заблокировали на обочине иномарку, и отобрали у водителя более 300 тысяч рублей.

Разбой Москва МВД Центральный административный округ (ЦАО) Преступления
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