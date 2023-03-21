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Россия продлила решение о сокращении добычи нефти до конца июня 2023 года

Полина Пашкина
Экономика
Россия продлила решение о сокращении добычи нефти до конца июня 2023 года
Фото: shutterstock

Россия продлила решение о добровольном сокращении добычи нефти в размере 500 тысяч баррелей в сутки до конца июня 2023 года. Об этом во вторник, 21 марта, заявил вице-премьер Александр Новак.

— Дальнейшие решения по данному вопросу будут приниматься исходя из ситуации, которая будет складываться на рынке, — сказал чиновник.

Решение начало действовать в марте. Оно должно поспособствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на нефть и нефтепродукты из России, передает РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что мировой рынок нефти находится под беспрецедентным давлением. По мнению Новака, существуют неестественные факторы, которые создают волатильность и неопределенность.

В начале декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза на поставки российской нефти. Для остальных покупателей ввели потолок цен в размере 60 долларов за баррель.

Сразу после применения ограничений поставки нефти из России выросли на 16 процентов. В беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, в чем причина такого резкого увеличения экспорта сырья.

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