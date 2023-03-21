Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин: План Китая по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин: План Китая по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта
Фото: Администрация президента РФ

Мирный план Китая может быть взят за основу в урегулировании конфликта на Украине. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

— Полагаем, что многие из положений китайского мирного плана созвучны российской позиции и могут быть основой для мирного урегулирования. Однако с другой стороны мы стремления к миру не видим, — отметил президент.

Также российский лидер подчеркнул, что к подобному соглашению должны быть готовы на Западе и Украине. В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог, передает официальный сайт Кремля.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным рабочим визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии COVID-19.

Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина состоялась в Кремле 21 марта. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Россия Китай Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте