Путин: План Китая по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта

Фото: Администрация президента РФ

Мирный план Китая может быть взят за основу в урегулировании конфликта на Украине. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

— Полагаем, что многие из положений китайского мирного плана созвучны российской позиции и могут быть основой для мирного урегулирования. Однако с другой стороны мы стремления к миру не видим, — отметил президент.

Также российский лидер подчеркнул, что к подобному соглашению должны быть готовы на Западе и Украине. В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог, передает официальный сайт Кремля.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным рабочим визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии COVID-19.

Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина состоялась в Кремле 21 марта. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».