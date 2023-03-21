Шойгу отреагировал на планы Британии поставить ВСУ боеприпасы с обедненным ураном

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Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявления о грядущих поставках ВСУ снарядов с обедненным ураном от Великобритании.

— Здесь можно сказать только одно: ступенек не так много, пройдена еще одна ступень, их остается все меньше и меньше, — сказал глава оборонного ведомства.

Он также добавил, что российской стороне «есть чем ответить, в долгу она не останется», передает РИА Новости.

Речь идет о заявлении замглавы британского Минобороны Аннабель Голди. По ее словам, вместе с передачей боевых танков Challenger 2 Украине будут поставлены боеприпасы, которые содержат обедненный уран.

В случае если Украина применит боеприпасы с обедненным ураном, будут поражены люди и территории. Это может привести к заражению почвы и резкому росту онкологических заболеваний среди населения, заявил военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, 21 марта, президент России Владимир Путин прокомментировал возможность поставки Украине снарядов с содержание обедненного урана. По словам главы государства, Москва будет вынуждена отреагировать.