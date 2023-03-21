В США назвали вызвавший переполох на Западе поступок Путина

Фото: Администрация президента РФ

Поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь пошатнула устоявшиеся на Западе представления о ходе спецоперации. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил общественный деятель из США Мэтт Кауч.

— Россия проигрывает настолько крупно, что Путин буквально гуляет по Мариуполю, который когда-то контролировал Киев, — иронизирует Кауч.

По его словам, США пытаются убедить общественность, что Киев победит в конфликте с Москвой, а Россия теряет контроль над ситуацией. После поездки Путина в Мариуполь поверить в заявления западных СМИ будет невозможно, передает слова Кауча РИА Новости.

Запад откровенно издевается над Украиной, считает ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. Он поддержал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что американским властям не жалко ни украинцев, ни россиян, ни граждан своей страны.

Президент РФ Владимир Путин в статье для издания «Жэньминь жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» написал, что Российская Федерация открыта к политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. По его словам, в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены не по инициативе Москвы.