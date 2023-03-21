AP: Пентагон ускорит поставки танков на Украину за счет старых моделей

Фото: shutterstock

Пентагон планирует ускорить поставку танков на Украину, отправив ВСУ отремонтированные, но более старые модели M1 Abrams. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает агентство AP.

По данным источников издания, благодаря отправке более старых моделей доставка танков в зону боевых действий ускорится до 8–10 месяцев вместо заявленного ранее срока в год и более.

При этом не уточняется, как скоро Соединенные Штаты начнут обучать украинских военных использованию этих машин, передает Associated Press.

Отправку на Украину 31 танка M1 Abrams анонсировали в январе в Белом доме. Помимо этого, США пообещали передать ВСУ восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88 для их обслуживания.

В беседе с «Вечерней Москвой» военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что для наступательной операции со стороны Украины у Киева нет сил и средств. Для этих целей нужны танки и авиация, которая будет прикрывать эти боевые машины от атаки с неба, а соответствующее снаряжение у Киева до сих пор отсутствует.