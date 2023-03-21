Прокуратура попросила приговорить виновников драки в Новых Ватутинках к шести годам лишения свободы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Гособвинитель прокуратуры ТиНАО попросил приговорить двух участников драки в Новых Ватутинках к шести годам лишения свободы, а еще одного — к шести с половиной. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 21 марта.

— Обвинением также предлагается назначить каждому ограничение свободы сроком на один год и определить в качестве вида исправительного учреждения — колонию строгого режима, — рассказала Нефедова.

Отмечается, что дело в отношении четвертого обвиняемого выделено в отдельное производство из-за того, что ему на момент совершения преступления было меньше 18 лет.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 ноября 2021 года. Поздним вечером у входа в магазин на улице 3-я Нововатутинская четверо обвиняемых вступили в конфликт с двумя мужчинами, один из которых был с 4-летним сыном.

Обвиняемые избили потерпевших, в том числе ударили по лицу ребенка. При этом один из нападавших был вооружен ножом.

Позже конфликт был продолжен на Нововатутинском проспекте. Злоумышленники напали на отца ребенка, избили его, подвергнув опасности жизнь и здоровье малыша. Вскоре после драки полиция задержала всех подозреваемых.