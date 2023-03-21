Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прокуратура попросила приговорить виновников драки в Новых Ватутинках к шести годам лишения свободы

Евгений Силаев
Происшествия
Прокуратура попросила приговорить виновников драки в Новых Ватутинках к шести годам лишения свободы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Гособвинитель прокуратуры ТиНАО попросил приговорить двух участников драки в Новых Ватутинках к шести годам лишения свободы, а еще одного — к шести с половиной. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 21 марта.

— Обвинением также предлагается назначить каждому ограничение свободы сроком на один год и определить в качестве вида исправительного учреждения — колонию строгого режима, — рассказала Нефедова.

Отмечается, что дело в отношении четвертого обвиняемого выделено в отдельное производство из-за того, что ему на момент совершения преступления было меньше 18 лет.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 ноября 2021 года. Поздним вечером у входа в магазин на улице 3-я Нововатутинская четверо обвиняемых вступили в конфликт с двумя мужчинами, один из которых был с 4-летним сыном.

Обвиняемые избили потерпевших, в том числе ударили по лицу ребенка. При этом один из нападавших был вооружен ножом.

Позже конфликт был продолжен на Нововатутинском проспекте. Злоумышленники напали на отца ребенка, избили его, подвергнув опасности жизнь и здоровье малыша. Вскоре после драки полиция задержала всех подозреваемых.

Новая Москва Прокуратура Обвинения Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте