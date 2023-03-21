В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в ЮАР после ордера на арест от МУС

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не комментируют, сможет ли президент России Владимир Путин поехать в ЮАР на саммит БРИКС после ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест главы государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Пока не принимались такие решения, — цитирует Пескова ТАСС.

В ответ на уточняющий вопрос, изменилась ли как-то подготовка к этому саммиту российской стороной, Песков отметил, что все «идет своим чередом».

17 марта МУС в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным суда, указанные лица якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Пресс-секретарь лидера ЮАР Винсент Магвенья, комментируя решение МУС об ордере на арест российского главы государства, заявил, что Кейптаун осознает свои юридические обязательства при визите Владимира Путина на саммит БРИКС.

В свою очередь Россия ответила на выданные МУС ордеры на арест. Так, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.