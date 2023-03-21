Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на приеме по случаю приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина поднял тост за его здоровье и углубление партнерства.

— Предлагаю тост за здоровье нашего друга — уважаемого председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, за здоровье всех членов китайской делегации, за углубление российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, за процветание и благополучие народов России и КНР, — цитирует Путина сайт Кремля.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным рабочим визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии COVID-19.

Официальная встреча глав двух держав состоялась в Кремле 21 марта. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

Доктор исторических наук Юрий Рогулев в беседе с «ВМ» заявил, что Вашингтон готов достаточно жестко отреагировать на неприемлемые для него решения, о которых могли договориться Владимир Путин и Си Цзиньпин.