В США не поверили в результативность встречи Путина и Си Цзиньпина

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Итоги встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не дали Соединенным Штатам надежды на то, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время. С таким заявлением во вторник, 21 марта, выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

— Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся, — передает РИА Новости слова Кирби.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Вашингтон готов достаточно жестко отреагировать на неприемлемые для него решения, о которых могут договориться Путин и Си Цзиньпин. Эксперт считает, что Соединенные Штаты в ответ на новые договоренности начнут расширять санкции в отношении обеих стран.

В целом США долгие годы пытались избежать того, чтобы Россия и Китай взяли явный курс на сближение, считает Юрий Рогулев. Однако западные санкции в отношении обеих стран только сблизили Москву и Пекин, вопреки всем ожиданиям Вашингтона.