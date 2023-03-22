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Психолог рассказал, как найти надежного партнера для долгих отношений

Ирэна Колесова
Общество
Психолог рассказал, как найти надежного партнера для долгих отношений
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Главные качества партнера, отношения с которым будут долгими и крепкими, назвал кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов. Он посоветовал буквально с первой встречи присмотреться к человеку с точки зрения его надежности и верности.

— Вы выбираете того, с кем хотите пройти путь, в идеале, длиною в жизнь в постоянно меняющихся условиях. Вы должны быть на 100% уверены, что он не подведет, не предаст, поддержит, что бы не случилось, — написал Долгов в своем Telegram-канале.

Психолог заострил внимание еще на одном моменте: со своим партнером всегда должно быть интересно. Это тот человек, с которым придется общаться ежедневно, и темы для обсуждения должны находиться в паре всегда.

Другие качества, на которые часто обращают внимание при встрече, не так важны, добавил Долгов. Внешность и материальное положение могут измениться, бытовые навыки и таланты возможно развить.

Не все отношения оказываются долгосрочными, и некоторые пары разводятся. Как родителям правильно вести себя в такой ситуации, чтобы не травмировать ребенка, разбиралась «Вечерняя Москва».

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