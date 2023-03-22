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Селекционный центр по разведению картофеля построят в деревне Толстопальцево

Никита Худяков
Город
Селекционный центр по разведению картофеля построят в деревне Толстопальцево
Фото: Pexels
Москва, деревня Толстопальцево, Советская улица, 4 Карта всех событий

В деревне Толстопальцево построят селекционный центр по разведению и оздоровлению картофеля. Об этом в среду, 22 марта, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— На земельном участке общей площадью 2,46 гектара по адресу деревня Толстопальцево, улица Советская, дом 4, строение 1, в настоящее время находятся объекты незавершенного строительства площадью около 22 690 квадратных метров, — рассказала она.

Уточняется, что участок предоставят в аренду на три года для завершения строительства и размещения на нем центра по работе с безвирусным семенным картофелем, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о строительстве 32 спортивных объектов по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города — 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.

Недавно городские власти заключили с правообладателями земельных участков договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории на улице Новой Ипатовке, владение 23а. Инвесторы построят в районе Коптево общественно-деловую, социальную и жилую недвижимость.

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