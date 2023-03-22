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«Война до последнего европейца»: Володин предупредил о последствиях поставок боеприпасов с ураном ВСУ

Лейла Алиева
В мире
«Война до последнего европейца»: Володин предупредил о последствиях поставок боеприпасов с ураном ВСУ
Фото: пресс-служба Госдумы

Решение Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном приведет к мировой трагедии. Об этом в среду, 22 марта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий напомнил, что подобные снаряды использовались в Югославии и Ираке, это привело к заражению местных жителей и резкому росту онкологических заболеваний.

— Это решение ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства. Война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца, — подчеркнул Володин.

После поставок оружия с обедненным ураном Украина воспользуется грязной бомбой или тактическим ядерным оружием. В таком случае пути назад уже не будет, написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Военно-политическое руководство Великобритании накануне приняло решение отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Уточняется, что он применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных разрушений после пробития брони. В наши дни он входит в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

Украина Оружие Вячеслав Володин Великобритания
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