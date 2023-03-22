Глава Севастополя сообщил, что Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников

Фото: администрация президента РФ

Черноморский флот отразил атаку морских беспилотников в Севастополе. Об этом в среду, 22 марта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове, — сказал он.

По словам губернатора, в общей сложности было уничтожено три объекта, пытавшихся проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали, написал он в своем Telegram-канале.

2 марта в Тульской области в поле недалеко от поселка Молодежного прогремел взрыв. Сообщалось, что местные жители в районе 08:00 заметили в поле черную воронку и металлические осколки, разлетевшиеся от нее. Позже региональное правительство сообщило, что причиной взрыва могло стать падение беспилотника. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе.

Утром 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие данные Россия может извлечь из обломков аппарата.