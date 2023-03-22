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Приметы и советы

Стало известно, каких специалистов работодатели готовы заменить на нейросети

Лейла Алиева
Общество
Стало известно, каких специалистов работодатели готовы заменить на нейросети
Фото: shutterstock

В будущем нейросети могут заменить многих специалистов, в частности дизайнеров, копирайтеров, маркетологов и программистов. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру».

В опросе принимали участие более 1,7 тысячи руководителей российских компаний и начальников отделов в организациях. 18 процентов респондентов уверены, что искусственный интеллект в будущем лишит работы многих специалистов. При этом 47 процентов согласились с ними, но считают, что это произойдет в далеком будущем.

— Еще 24 процента думают, что полностью заменить сотрудника нейросеть не сможет, но станет подспорьем в ряде задач. Девять процентов респондентов относятся к нейросетям скептически и уверены, что они не смогут полностью заменить сотрудников, — передает РИА Новости.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о преимуществах от внедрения искусственного интеллекта в различные сферы жизни. По его мнению, нейросети берут на себя второстепенную работу, оставляя основные задачи человеку.

Работа искусственный интеллект Опросы Нейросети
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