В Севастополе приостановили движение морского транспорта

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В Севастопольской бухте временно остановлено движение морского транспорта. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте, — говорится в сообщении.

При этом причины остановки движения не уточняются. В случае изменений в работе морского пассажирского транспорта граждан дополнительно проинформируют.

В этот же день стало известно, что Черноморский флот отразил атаку морских беспилотников в Севастополе. По словам губернатора города Михаила Развожаева, в общей сложности было уничтожено три объекта, пытавшихся проникнуть в бухту.

Утром 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие данные Россия может извлечь из обломков аппарата.