Первая россиянка космонавт корабля компании SpaceX Анна Кикина вернулась в Россию

Фото: Роскосмос

В Домодедово приземлился борт, в котором находилась Анна Кикина, единственная женщина в отряде Роскосмоса. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сегодня утром в Домодедово приземлился особый борт — в Россию вернулась единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Кикина на протяжении нескольких недель будет проходить реабилитацию в Звездном городке. После медицинского обследования врачи Центра определят дальнейший план восстановления.

В Telegram-канале «Госкорпорация «Роскосмос» напомнили, что 23 марта состоится послеполетная конференция с участием Кикиной.

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Корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе и россиянкой Анной Кикиной, отправился с космодрома во Флориде на МКС 5 октября. Она первой из россиян опробовала космический корабль компании SpaceX Илона Маска. Кроме нее, в составе международного экипажа была еще одна женщина — Николь Манн, первая коренная американка, оказавшаяся в космосе.

12 марта Роскосмос показал кадры выхода Кикиной из капсулы Crew Dragon, вернувшегося на Землю. Уточняется, что космический корабль приводнился в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида). Экипаж проработал на станции 157 суток.

В начале марта Роскосмос принял решение расширить программу перекрестных полетов на МКС еще на одну миссию. В рамках заседания межведомственной комиссии они были включены в экипажи кораблей Crew Dragon.