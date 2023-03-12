Роскосмос показал выход россиянки Кикиной из капсулы вернувшегося на Землю Crew Dragon

Фото: Роскосмос

Роскосмос показал кадры выхода россиянки Анны Кикиной из капсулы пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который вернулся на Землю.

— Сегодня в 05:02 по московскому времени пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида), — говорится в сообщении.

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На Землю также прибыли астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката, они проработали на станции 157 суток. В Telegram-канале «Госкорпорация «Роскосмос» напомнили, что Анна Кикина стала первым за 21 год гражданином России, вернувшимся с орбиты на американском корабле.

3 марта сообщалось, что космический корабль Crew Dragon, который принадлежит компании SpaceX, с экипажем из четырех человек прибыл на Международную космическую станцию. В составе экипажа миссии Crew-6 числятся российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

В начале марта Роскосмос принял решение расширить программу перекрестных полетов на МКС еще на одну миссию. В рамках заседания межведомственной комиссии они были включены в экипажи кораблей Crew Dragon.