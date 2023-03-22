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Ефимов: Рост ВРП Москвы в 2021 году стал рекордным за последние 15 лет

Полина Пашкина
Город
Ефимов: Рост ВРП Москвы в 2021 году стал рекордным за последние 15 лет
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

По сравнению с 2020 годом валовой региональный продукт (ВРП) столицы в 2021-м увеличился на 10,7 процента в сопоставимых ценах. Он составил 24,5 триллиона рублей. Об этом в среду, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Росстат представил итоги расчетов ВРП субъектов Российской Федерации за 2021 год. Как правило, эти показатели публикуют в марте второго года после отчетного.

— В 2021 году валовой региональный продукт Москвы увеличился сразу на 10,7 процента, несмотря на пандемию. В последний раз подобные темпы роста экономики города отмечали в 2006 году в период повышения стоимости нефти, — рассказал Владимир Ефимов.

По словам заместителя мэра, положительная динамика наблюдалась во всех отраслях столичной экономики и была обусловлена ростом производства товаров и услуг. При этом ее нельзя объяснить эффектом низкой базы 2020 года, так как в этот период ВРП снизился лишь на один процент.

Уточняется, что в Москве создается пятая часть суммарного ВРП всех субъектов России и более 16 процентов совокупного ВРП всей страны. Лидирующую позицию в развитии экономики столицы занимает обрабатывающая промышленность.

Также высокие темпы роста продемонстрировали сферы культуры, спорта, досуга, гостиничного бизнеса и общественного питания. По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, добавленная стоимость отрасли административных и сопутствующих услуг составила 954 миллиарда рублей, что на треть больше, чем годом ранее.

Накануне Ефимов сообщил о начале приема заявок на участие в электронном конкурсе, победители которого получат право на заключение офсетного контракта на производство расходных материалов для службы крови и их поставку для нужд города.

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