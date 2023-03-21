Ефимов: Москва заключит офсетный контракт на поставку медицинских изделий

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В столице стартовал прием заявок на участие в электронном конкурсе, победители которого получат право на заключение офсетного контракта на производство расходных материалов для службы крови и их поставку для нужд города. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подать заявку на участие можно будет до 29 марта. Победителю нужно будет вложить не менее 500 миллионов рублей в размещение производства на территории Москвы.

— Контракт будет заключен на 10 лет. Срок создания производства составит два года шесть месяцев. Первые поставки с предприятия планируется начать уже с 2025 года, — рассказал Владимир Ефимов.

Предприятие должно будет выпускать 14 разновидностей медицинских изделий. Это стерильные растворы, наборы для донорской крови, контейнеры и другие необходимые товары, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Заказчиком в рамках офсетного контракта выступит Центр крови имени Олега Гаврилова. Главный врач учреждения Ольга Майорова сообщила, что после выхода производства на полную мощность будет более чем на 50 процентов закрыта потребность медицинской организации в современных расходных материалах.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что на юге Москвы появятся два предприятия по производству различных видов очков и лекарственных препаратов.