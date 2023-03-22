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Андрей Бочкарев: Проекты строительства последних участков Бирюлевской линии метро утвердили в Москве

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Проекты строительства последних участков Бирюлевской линии метро утвердили в Москве
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице утвердили проекты строительства последних участков Бирюлевской линии метро. Об этом в среду, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Утверждены проекты планировки двух последних участков Бирюлевской линии метро — от станции «Кленовый бульвар» до Каширского шоссе и далее до района Бирюлево Западное. Таким образом, утверждена градостроительная документация на всю Бирюлевскую линию от станции «ЗИЛ» до станции «Бирюлево» общей протяженностью 22 километра, — рассказал он.

По словам председателям Москомархитектуры Юлианы Княжевской, новая линия метро включает в себя одно электродепо и 10 станций. На утвержденных участках появятся станции «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево».

Подготовительные работы по строительству Бирюлевской линии столичного метро начнутся уже в этом году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, протяженность новой линии составит 16 километров.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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