Депутат Маликов сообщил, что в России не будет дефицита риса

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Россия может полностью обеспечить внутреннее потребление риса, он не исчезнет с магазинных полок. Об этом рассказала депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Он отметил, что ежегодно наблюдаются хорошие показатели по сбору урожая риса. В этом году он может быть немного ниже, но это не приведет к дефициту, передает РИАМО.

Ожидается, что ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, а цены, соответственно, вернутся к изначальному показателю. Необходимо быть готовыми к непогоде или подобным техническим авариям и действовать на два шага вперед, добавил депутат.

Накануне аналитик Алексей Плугов сообщил, что уже в апреле–мае розничные цены на рис в России могут подскочить на 10–20 процентов, передает «Царьград».

В России не ожидается повышения цен на крупы, кроме риса, который подскочит в цене из-за проблем с урожаем, сообщил «Вечерней Москве» доктор экономических наук и предприниматель Андрей Бунич.