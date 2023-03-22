Депутат Маликов сообщил, что в России не будет дефицита риса
Россия может полностью обеспечить внутреннее потребление риса, он не исчезнет с магазинных полок. Об этом рассказала депутат Мособлдумы Сергей Маликов.
Он отметил, что ежегодно наблюдаются хорошие показатели по сбору урожая риса. В этом году он может быть немного ниже, но это не приведет к дефициту, передает РИАМО.
Ожидается, что ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, а цены, соответственно, вернутся к изначальному показателю. Необходимо быть готовыми к непогоде или подобным техническим авариям и действовать на два шага вперед, добавил депутат.
Накануне аналитик Алексей Плугов сообщил, что уже в апреле–мае розничные цены на рис в России могут подскочить на 10–20 процентов, передает «Царьград».
В России не ожидается повышения цен на крупы, кроме риса, который подскочит в цене из-за проблем с урожаем, сообщил «Вечерней Москве» доктор экономических наук и предприниматель Андрей Бунич.