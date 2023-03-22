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Вторник стал самым теплым днем в столичном регионе с начала года

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Вторник стал самым теплым днем в столичном регионе с начала года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Во вторник, 21 марта, температура воздуха в Москве превысила 8,9 градуса тепла. Этот день стал самым теплым с начала 2023 года. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

— 21 марта стало самым теплым с начала года в столичном регионе. Максимальная температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ составила плюс 8,9 градуса, в центре города на Балчуге — плюс 9,5. По области теплее всего было в Можайске, там воздух прогрелся до 10,2 градуса. Такой температурный режим превышает норму для второй декады марта на 4–5 градусов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что теплая погода в столице сохранится как минимум до конца этой недели. Самым теплым днем 21 марта в последний раз становилось в 2007 году, тогда температура воздуха составила плюс 13 градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал срок, к которому в столице полностью растает снег. По прогнозам синоптиков, уже в последние дни марта — первые дни апреля с учетом мощной волны тепла снег исчезнет.

Именно в период погодного межсезонья чаще всего может развиваться простуда, так как весной вирусы особенно активны. Как одеваться, чтобы не замерзнуть, но в то же время не вспотеть, выясняла «Вечерняя Москва».

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