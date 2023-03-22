Павильон «Птицы и бабочки» в Московском зоопарке закрылся на ремонт

Фото: Telegram / Московский зоопарк

Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

С 22 марта на ремонт закрывается павильон «Птицы и бабочки». Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

— C 22 марта закрыт на ремонт павильон «Птицы и бабочки», расположенный на новой территории зоопарка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные павильоны открыты для посетителей, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

Также до 28 марта посетители столичного зоосада не смогут воспользоваться главным входом. Его закрыли из-за технических работ.

Павильон «Птицы и бабочки» уже закрывали 6 февраля в связи с косметическим ремонтом выставки «Инсектопия». Так, у посетителей в течение двух недель не было возможности пройти на второй этаж.