В Московском зоопарке временно закрыли второй этаж павильона «Птицы и бабочки»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Второй этаж павильона «Птицы и бабочки» Московского зоопарка временно закрыт для посетителей с понедельника, 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— С 6 февраля будет на две недели закрыт проход для посетителей на второй этаж павильона «Птицы и бабочки» — в связи с косметическим ремонтом выставки «Инсектопия». Она станет еще красивее! — говорится в Telegram-канале зоопарка.

До этого в столичном зоосаде раскрыли тайну «вурдалачьих воплей», раздававшихся на территории зоопарка. Выяснилось, что крики издает самец пумы Габриэль, но кричать он любит только в полном одиночестве и без зрителей.

Также в Московском зоопарке рассказали, как налаживали контакт с камышовым котом Заури. Это длилось около года, несмотря на то что он приехал в зоосад совсем котенком.

Зоологам удалось построить с Заури доверительные отношения благодаря ежедневным тренингам, теперь кота даже могут погладить и тщательно осмотреть.