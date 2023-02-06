Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Московском зоопарке временно закрыли второй этаж павильона «Птицы и бабочки»

Евгений Белоусов
Город
В Московском зоопарке временно закрыли второй этаж павильона «Птицы и бабочки»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Второй этаж павильона «Птицы и бабочки» Московского зоопарка временно закрыт для посетителей с понедельника, 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— С 6 февраля будет на две недели закрыт проход для посетителей на второй этаж павильона «Птицы и бабочки» — в связи с косметическим ремонтом выставки «Инсектопия». Она станет еще красивее! — говорится в Telegram-канале зоопарка.

До этого в столичном зоосаде раскрыли тайну «вурдалачьих воплей», раздававшихся на территории зоопарка. Выяснилось, что крики издает самец пумы Габриэль, но кричать он любит только в полном одиночестве и без зрителей.

Также в Московском зоопарке рассказали, как налаживали контакт с камышовым котом Заури. Это длилось около года, несмотря на то что он приехал в зоосад совсем котенком.

Зоологам удалось построить с Заури доверительные отношения благодаря ежедневным тренингам, теперь кота даже могут погладить и тщательно осмотреть.

Москва Ограничения Московский зоопарк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте