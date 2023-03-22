Появилось новое видео с места смертельного пожара в Вороновском поселении

Фото: пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, поселение Вороновское, село Вороново, 94 Карта всех событий

Сотрудники Следственного комитета повторно осмотрели место пожара в Вороновском поселении. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в среду, 22 марта.

Также в ведомстве назвали предварительную причину возгорания — неосторожное обращение с огнем.

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Пожар, о котором идет речь, произошел ночью 21 марта в доме № 94 в селе Вороново. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. После его ликвидации на месте происшествия обнаружили тела четырех погибших, среди которых было двое детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.