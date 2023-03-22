Шойгу: Модернизация системы противоракетной обороны Москвы завершится в этом году

Фото: Минобороны РФ

Модернизация системы противоракетной обороны столицы завершится в 2023 году. Об этом в среду, 22 марта, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

— В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы, — сказал он.

По словам Шойгу, одним из приоритетов развития Воздушно-космических сил России является оснащение войск перспективными системами противоракетной и противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

14 марта министр обороны посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Подмосковье и проверил ход выполнения гособоронзаказа. Он поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

Гиперзвуковые комплексы «Кинжал» являются самыми быстрыми устройствами, которые не способна сбить ни одна система ПВО в мире. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве» об уникальности данного оружия. По его словам, к нынешнему моменту такого оружия нет фактически ни в одной армии мира.