Андрей Бочкарев: Дом культуры «Ватутинки» в ТиНАО реконструируют до конца года

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, поселение Десёновское, улица Дмитрия Рябинкина, 13 Карта всех событий

Реконструкция Дома культуры «Ватутинки» в поселении Десеновское Новой Москвы продолжается, работы уже выполнены на 55 процентов. Об этом в среду, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— После ввода в эксплуатацию для жителей района в шаговой доступности станет доступен современный культурно-досуговый центр с концертным залом, библиотекой, спортивным и хореографическими залами, — сказал представитель мэрии.

Застройщик проводит реконструкцию и модернизацию трехэтажного здания. На объекте ведутся работы по устройству внутренних перегородок и оштукатуриванию стен.

Также специалисты заняты каменной кладкой оконных проемов, монтажом вентилируемых фасадов и внешних металлоконструкций, прокладкой внутренних инженерных систем.

По итогам реконструкции площадь Дома культуры «Ватутинки» увеличится до 3,3 тысячи квадратных метра за счет надстройки четвертого этажа. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что на объекте провели внеплановую проверку совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз, в ходе которой был оценен ход реконструкции учреждения.

Дом культуры «Ватутинки» сможет предложить гостям универсальный концертный зал, библиотеку, студии живописи и графики, творчества и искусства. Посетители «Ватутинок» смогут заниматься в спортивном и двух танцевальных залах.

На четвертом этаже ДК обустроят открытую смотровую площадку. Прилегающую к учреждению территорию благоустроят.

Московскую баскетбольную академию капитально отремонтируют на севере города, рассказал Бочкарев. Уже одобрена проектная документация, согласно которой предусмотрены работы на третьем этаже и на крыше здания.