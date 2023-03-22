Шойгу поручил представить к наградам отбивших атаку БПЛА в Крыму девушек-военнослужащих

Фото: Минобороны РФ

Утром 22 марта украинские БПЛА попытались атаковать военные объекты в Севастополе, из трех беспилотников два уничтожили девушки-военнослужащие, которых теперь представят к наградам. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

— Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной, — сказал министр.

Объекты попытались проникнуть в бухту Черноморского флота. Уточняется, что по беспилотникам был открыт огонь из стрелкового оружия.

Также по целям отработали средства противовоздушной обороны. Шойгу поручил представить девушек-военнослужащих к наградам, кроме того, им выпишут денежную премию за уничтожение БПЛА, передает Telegram-канал Минобороны.

Об атаке беспилотников ВСУ на Севастополь утром 22 марта сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что военные уничтожили цели, пытавшиеся проникнуть в бухту Черноморского флота. Люди и военные корабли при этом не пострадали.