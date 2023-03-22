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«Ничего страшного не произойдет»: фтизиатр Богородская развеяла миф о пробе Манту

Полина Пашкина
Общество
«Ничего страшного не произойдет»: фтизиатр Богородская развеяла миф о пробе Манту
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пробу Манту можно мочить — ничего страшного с человеком при этом не произойдет. Об этом заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

— Ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций, — приводит слова Богородской РИА Новости.

Специалист развеяла миф о том, что с пробой Манту нельзя купаться в море, реке или бассейне. Фтизиатр объяснила: врачи рекомендуют не мочить пробу Манту, чтобы избежать трения и прикосновений, а с ними — и повреждений кожи.

Богородская напомнила об абсолютной безопасности исследования, к нему не нужно готовиться. Проба Манту не вызывает побочных реакций, однако перед проведением исследования необходимо пройти осмотр терапевта, педиатра или фтизиатра.

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» порекомендовала ежегодно делать пробу Манту детям и диаскинтест взрослым. По словам специалиста, это поможет провести первичную диагностику инфицированности туберкулезом.

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