Дом по программе реновации построят в Нижегородском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

В Нижегородском районе Москвы будет построен новый дом по программе реновации. Об этом в среду, 22 марта, сообщила председатель Москомстройэкспертизы Анна Яковлева.

Он будет расположен по адресу шоссе Фрезер, земельный участок № 17. Будущим жильцам не придется заниматься дополнительными отделочными работами.

Дело в том, что специалисты заранее выполнят отделку во всех помещениях и квартирах дома. Так, в жилых помещениях поклеят обои и уложат ламинат, а санузлы будут облицованы плиткой.

Специалисты установят в квартирах сантехнику, осветительные приборы, кухонную плиту, передает официальный сайт мэра Москвы. У дома создадут новые проезды, тротуары, пешеходные дорожки.

Жители смогут проводить время на спортивных и игровых площадках. Прилегающую к дому территорию благоустроят: на ней высадят деревья и кустарники.

В рамках программы реновации на территории Юго-Восточного административного округа столицы жители 91 старого дома переезжают или уже обрели новое жилье. В данный момент полностью расселены 50 домов, из которых 19 были снесены.