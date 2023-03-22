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Дом по программе реновации построят в Нижегородском районе

Полина Пашкина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации построят в Нижегородском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

В Нижегородском районе Москвы будет построен новый дом по программе реновации. Об этом в среду, 22 марта, сообщила председатель Москомстройэкспертизы Анна Яковлева.

Он будет расположен по адресу шоссе Фрезер, земельный участок № 17. Будущим жильцам не придется заниматься дополнительными отделочными работами.

Дело в том, что специалисты заранее выполнят отделку во всех помещениях и квартирах дома. Так, в жилых помещениях поклеят обои и уложат ламинат, а санузлы будут облицованы плиткой.

Специалисты установят в квартирах сантехнику, осветительные приборы, кухонную плиту, передает официальный сайт мэра Москвы. У дома создадут новые проезды, тротуары, пешеходные дорожки.

Жители смогут проводить время на спортивных и игровых площадках. Прилегающую к дому территорию благоустроят: на ней высадят деревья и кустарники.

В рамках программы реновации на территории Юго-Восточного административного округа столицы жители 91 старого дома переезжают или уже обрели новое жилье. В данный момент полностью расселены 50 домов, из которых 19 были снесены.

Строительство Москва Реновация Нижегородский район
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