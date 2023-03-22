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Вьетнам планирует продлить безвизовый режим для россиян до 30 дней

Евгений Силаев
В мире
Вьетнам планирует продлить безвизовый режим для россиян до 30 дней
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Правительство Вьетнама планирует увеличить безвизовое пребывание в стране с 15 до 30 дней граждан ряда стран, в том числе и России. Об этом в среду, 22 марта, сообщило издание The Star.

— Упрощение политики в отношении электронных виз как с точки зрения применимых предметов, так и продолжительности поможет привлечь больше иностранцев для посещения страны и поиска инвестиционных и деловых возможностей, создав движущую силу для содействия социально-экономическому развитию в целом и индустрии туризма в частности, — говорится в материале.

Всего речь, как уточняется, идет о 15 странах. Среди них Россия, Белоруссия, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Испания, Италия и другие, пишет The Star.

Кроме того, власти Вьетнама планируют продлить срок пребывания в стране по электронной визе с 30 до 90 дней. При этом туристическая виза и дальше будет действовать три года.

Правительство Индии приняло решение разрешить россиянам находиться в стране не более 180 дней в год. Введенные изменения распространяются в том числе на уже выданные визы.

В 2023 году вступает в силу подписанный между Россией и Ираном договор. Согласно документу, группы туристов от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться на территории государства до 15 дней.

Вьетнам Россия Туризм Визы
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