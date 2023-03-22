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Приметы и советы

В столице появилась новая схема дистанционного мошенничества

Степан Жирнов

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В столице появилась новая схема дистанционного мошенничества
Фото: Unsplash

Мошенники научились использовать смс-сообщения и мессенджеры для реализации своих преступных планов. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 22 марта.

По ее словам, также популярными стали звонки с подменных номеров телефонов. Сотрудники правоохранительных органов ведут активную борьбу с таким видом преступлений. Одним из методов стало привлечение к административной ответственности недобросовестных операторов за пропуск такого подменного трафика, что прямо нарушает закон о связи.

— Если приходит звонок с городского телефона, который похож на официальный номер банка, — это не гарантия того, что действительно звонят сотрудники организации, — подчеркнула Нефедова.

Нефедова напомнила, что если человек, представившийся сотрудником ведомства или банка, требует передать под тем или иным предлогом деньги, следует сбросить трубку и позвонить самостоятельно на официальный номер, набрав его вручную.

Ранее стало известно, что помимо новых схем злоумышленники стали активно привлекать сообщников: для этого они вербуют законопослушных граждан и убеждают их, что они совершают добрые дела.

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