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ЦБ назвал сроки начала тестирования реальных платежей с цифровым рублем

Евгений Силаев
Экономика
ЦБ назвал сроки начала тестирования реальных платежей с цифровым рублем
Фото: Вечерняя Москва

ЦБ начнет тестирование реальных платежей с использованием цифрового рубля после появления соответствующей нормативно-правовой базы. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Пилот с реальными цифровыми рублями начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база. Со своей стороны Банк России готов к проведению пилота в заявленные сроки — в апреле, — говорится в сообщении.

В банке отметили, что из-за участия в тестировании реальных людей и реальных денег сначала должны быть приняты необходимые нормативно-правовые акты. Регулятор надеется, что это произойдет в кратчайшие сроки, передает ТАСС.

16 марта Госдума России в первом чтении приняла законопроект о введении цифрового рубля. Пилотный проект по операциям с новой электронной валютой планируют запустить в апреле 2023 года. Экономист Дмитрий Потапенко объяснил, в чем отличие цифрового рубля от обычного и криптовалюты.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков отметил, что новая система цифровых активов будет работать между предприятиями внутри России.

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