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NYT: Решение о вынесении обвинений в адрес Трампа не примут 22 марта

Полина Пашкина
В мире
NYT: Решение о вынесении обвинений в адрес Трампа не примут 22 марта
Фото: shutterstock

Формальное заседание Большого жюри в Нью-Йорке, на котором могли вынести решение о выдвижении обвинений в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, не состоится 22 марта. Об этом сообщило издание The New York Times.

В адрес Трампа могут выдвинуть обвинения в связи с подлогом финансовых документов Trump Organization. Бывшего президента США подозревают в мошенничестве и предоставлении ложных сведений.

По сведениям источников, знакомых с ситуацией, заседание теперь может пройти в четверг, 23 марта, передает The New York Times.

Уточняется, что в суд уже прибыли прокурор Элвин Брэгг и члены жюри, а заслушивание показаний свидетелей завершилось еще в понедельник, 20 марта. Причины переноса заседания остаются неизвестными.

По сведениям издания Bloomberg, в суд, в котором 22 марта должны были рассмотреть иск против Трампа, поступило сообщение об угрозе взрыва. Проверка показала, что взрывных устройств в здании не оказалось.

Бывший президент США прогнозировал, что обвинение ему выдвинут еще 21 марта. Он призвал своих многочисленных сторонников выходить на протесты.

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