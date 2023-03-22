Собянин: БКЛ впервые перевезла больше миллиона пассажиров после отмены бесплатного проезда

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро впервые перевезла более миллиона пассажиров после отмены бесплатного проезда. Об этом в среду, 22 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— БКЛ уверенно входит в число самых востребованных в Мосметро — 21 марта по ней впервые проехали больше миллиона пассажиров после отмены бесплатного проезда. Всего с начала движения по всей линии проехали 17,6 миллиона пассажиров, — сказал глава города.

Запуск этой линии позволил снизить нагрузку на многие востребованные станции до 30 процентов, добавил он. Среди них — «Калужская», «Комсомольская», «Нагатинская» и «Автозаводская» МЦК, отметил Собянин.

Кроме того, стало намного свободнее и в поездах, больше всего — между «Новослободской» и «Проспектом Мира». Там нагрузка сократилась на 23 процента, а между «Ботаническим садом» и «Ростокино» МЦК — на 16 процентов, написал Собянин в Telegram-канале.

Глава города открыл движение по всей БКЛ 1 марта. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Какое влияние БКЛ оказывает на жизнь горожан — в материале «Вечерней Москвы».