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Valve официально представила Counter-Strike 2

Евгений Жуков
Общество
Valve официально представила Counter-Strike 2
Фото: shutterstock

Компания Valve опубликовала на своем официальном YouTube-канале несколько видеороликов, посвященных видеоигре Counter-Strike 2.

Как следует из промороликов, игра будет работать на движке Source 2. Разработчики обещают повысить скорость получения и отправки пакетных данных от клиента игры к серверу и обратно, а также усовершенствовать детализацию карт и добавить новые механики, в том числе обновив работу дымовых гранат.

По словам представителей компании, благодаря новому движку Valve удалось улучшить качество освещения и сделать физически правдоподобную систему рендеринга, которая создает реалистичные текстуры, свет и тени.

Ограниченное тестирование Counter-Strike 2 откроется 22 марта. Полноценный релиз игры, по предварительным данным, состоится летом 2024 года.

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