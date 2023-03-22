ЦБ исключил банк «Хоум кредит» из реестра значимых на рынке платежных услуг

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Банк России (ЦБ) исключил банк «Хоум кредит» из реестра признанных значимыми на рынке платежных услуг организаций. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг с даты опубликования указанного реестра в «Вестнике Банка России», — говорится на сайте ЦБ.

Отмечается, что в реестр входят 22 банка. Среди них, в частности, есть «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа-Банк», «Открытие», «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».

ЦБ 22 марта возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам России. В последний раз такие сведения публиковались в марте 2022 года.

Структура содержала в себе данные о международных резервах на депозитах в других центральных банках, зарубежных коммерческих банках или иностранных наличных средствах.

Кроме того, Банк России заявил, что готов начать тестирование платежей с использованием цифрового рубля. Перед этим регулятор планирует дождаться принятия соответствующих нормативно-правовых актов.