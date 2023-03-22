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Приметы и советы

ЦБ возобновил публикацию данных о структуре международных резервов

Полина Пашкина
Экономика
ЦБ возобновил публикацию данных о структуре международных резервов
Фото: Вечерняя Москва

ЦБ возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам России. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.

В последний раз такие сведения публиковались в марте 2022 года. Структура содержала в себе данные о международных резервах на депозитах в других центральных банках, зарубежных коммерческих банках или иностранных наличных средствах, говорится на сайте ЦБ.

Международные резервы являются высоколиквидными иностранными активами, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства. Они могут использоваться для финансирования дефицита платежного баланса.

Юридическая служба Совета Европейского союза заявила о полномочиях временно задействовать около 33,8 миллиарда евро активов ЦБ России, чтобы помочь оплатить восстановление Украины.

В беседе с «Вечерней Москвой» экономист, аналитик Александр Разуваев объяснил, что у западных стран нет никаких оснований для использования активов России. Более того, у них не было и полномочий замораживать резервы России.

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