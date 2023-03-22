МВД предложило стимулировать мигрантов учить русский язык снижением оплаты НДФЛ

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Министерство внутренних дел России выступило с инициативой по предоставлению мигрантам скидки на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от их уровня владения русским языком.

Соответствующие материалы были представлены в ходе выступления начальника ГУ по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой в ходе работы на круглом столе в Госдуме. Подобная мера, по оценкам ведомства, способна стимулировать мигрантов к изучению языка.

Согласно инициативе, мигранты смогут претендовать на дисконтный коэффициент к НДФЛ, уплачиваемого в виде фиксированного платежа в зависимости от уровня владения русским языком, познаний в истории России и законодательстве страны, передает ТАСС.

Понижающий коэффициент ежемесячного авансового платежа можно применять для стимулирования изучения языка, считает Казакова. Она также предложила ввести языковой рейтинг.

Так, если после адаптационного периода в 1–3 месяца его уровень останется низким, то мигрантов обяжут выплачивать адаптационный платеж.

Юрист Глеб Подъяблонский в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что неограниченный срок проверки на нежелательность приезжающих в Россию людей позволит упростить работу правоохранительных органов, а также снизить уровень преступности среди приезжих.