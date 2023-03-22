Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии до 31 марта 2024 года

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Правительство Чехии приняло решение о продлении запрета на выдачу виз гражданам России и Белоруссии до 31 марта 2024 года. Об этом стало известно в среду, 22 марта.

Отмечается, что им также продлен запрет на длительное проживание в стране. Кроме того, въехать в Чехию не смогут россияне и белорусы, имеющие паспорта других стран. Исключением станут визы, выдаваемые в гуманитарных целях, передает ТАСС.

25 февраля 2022 года Чехия перестала выдавать визы и виды на жительство гражданам России. В виде исключения эту возможность оставили только для гуманитарных целей.

Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».