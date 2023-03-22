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Приметы и советы

Власти Курской области прокомментировали сообщения о звуках взрывов

Евгений Жуков
Общество
Власти Курской области прокомментировали сообщения о звуках взрывов
Фото: Pixabay

Правительство Курской области в среду, 22 марта, сообщило, что никаких происшествий в воздухе и на земле в регионе замечено не было. Так областное руководство прокомментировало появившуюся информацию о том, что в региональном центре произошел взрыв.

— С учетом сообщений, которые поступают в социальных сетях, сообщаем: ситуация в Курске спокойная, происшествия в небе и на земле над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы, — передает Telegram-канал руководства региона.

ВСУ 21 марта с помощью беспилотника атаковали территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» в Брянской области. Пострадавших в результате инцидента нет.

На территории НПС на прошлой неделе обнаружили взрывные устройства. Они находились в разрушенных пластиковых корпусах с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Уточняется, что повреждения корпусам были нанесены в результате падения с дронов.

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