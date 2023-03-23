Кадыров предложил продемонстрировать Западу последствия уранового заражения

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил показать на территориях Запада последствия уранового заражения, после чего желание рассуждать на данную тему отпадет само собой.

— Британия чуть ли не хвастается тем, что планирует предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Успели даже «успокоить» всех, мол, это не радиоактивный уран. Уж где-где, а в России таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше. О последствиях использования подобных грязных снарядов я напоминать не стану, но считаю, что враждебные к РФ страны даже заикаться на букву «у» не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой, — высказался он в Telegram-канале.

Политик добавил, что Запад, Европейский союз, Североатлантический альянс и «другие подобные преступно-террористические сообщества» выступают с новыми идеями, которые призваны «насолить России и побольше уложить украинцев».

Глава Чечни отметил, что благодаря выверенной и дальновидной политике российского президента Владимира Путина страна успешно справляется с санкциями и дает экономический и военный отпор западному альянсу.

— Но это не значит, что можно спрятаться в хате с краю. Каждый должен быть готов в любой момент встать на защиту Родины. В первую очередь, это должна понимать молодежь, — написал политик.

21 марта стало известно о намерении Великобритании передать Украине снаряды, в которых содержится обедненный уран. Страна запланировала поставлять их с танками Challenger 2.

Владимир Путин ответил на заявление Британии. Он предупредил, что в таком случае Россия будет вынуждена действовать из-за начала применения Западом оружия с ядерным компонентом.