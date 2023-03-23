В гастроквартале «Три вокзала. Депо» в Москве откроется всесезонный автокинотеатр

Фото: Telegram-канал «Пресс-служба Дептранса»

Москва, Новорязанская улица, 23с1 Карта всех событий

На территории гастроквартала «Три вокзала. Депо» на Новорязанской улице в столице в четверг, 23 марта, откроют всесезонный автомобильный кинотеатр. Об этом сообщили в пресс-службе квартала.

— На территории нового гастроквартала «Три вокзала. Депо» открывается единственный в Москве всесезонный кинопаркинг. В вечернее время здесь будут показывать фильмы от партнеров гастроквартала и «Синема Парка», — уточнили в компании.

Посмотреть кино, не выходя из своей машины, можно будет по обычному тарифу парковки — 150 рублей в час. Предварительного бронирования мест не предусмотрено — любой желающий может занять места с наилучшим обзором экрана (40 автомобилей), всего доступно более 100 машино-мест, с которых виден фильм. Размер экрана составляет 15 на 6 метров.

Также будет предусмотрена возможность заказать блюда от резидентов гастроквартала с доставкой до автомобиля, передает РИА Недвижимость.

В этом году в столичном районе Марьино благоустроят 16 прудов-регуляторов. Об этом 22 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в основе проекта лежит идея создания качественного досугового пространства с разными функциональными зонами.