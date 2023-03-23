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«Хуже быть не может!»: Маск описал состояние банковской системы США

Юлия Курганова
В мире
«Хуже быть не может!»: Маск описал состояние банковской системы США
Фото: NASA/Bill Ingalls

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск отреагировал на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковского сектора Соединенных Штатов.

— Хуже быть не может! — написал он в соцсети Twitter в ответ на заявление ФРС о том, что банковская система безопасна.

22 марта ФРС США, которая выполняет функции ЦБ страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75–5 процента годовых. Таким образом, в настоящее время ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25 процента годовых.

За последнее время в Соединенных Штатах потерпели крах сразу три банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. СМИ и некоторые эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса.

Что происходит с американскими банками и как это отразится на России — в материале «Вечерней Москвы». Опрошенные эксперты полагают, что проблемы в банковской системе США возникли из-за повышения ставки ФРС.

Экономика Банки Илон Маск США
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