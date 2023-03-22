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ФРС США повысила ставку до максимального значения с 2006 года

Евгений Жуков
В мире
ФРС США повысила ставку до максимального значения с 2006 года
Фото: Unsplash

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции ЦБ страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75–5 процента годовых. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75–5,0 процента, — говорится в документе

Таким образом, в настоящее время ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25 процента годовых, передает сайт ФРС.

За последнее время потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Пресса и некоторые эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса.

Что происходит с американскими банками и как это отразится на России — в материале «Вечерней Москвы». Опрошенные эксперты полагают, что проблемы в банковской системе США возникли из-за повышения ставки ФРС.

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