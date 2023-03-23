Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

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Запад должен готовиться к длительному конфликту на Украине, так как перспективы его урегулирования пока не видны. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он считает, что российские власти «не планируют мира». По его словам, западным странам нужно увеличить производственные мощности для поставок Киеву новых вооружений.

— Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства, — отметил Столтенберг в интервью британскому изданию The Guardian.

Он заявил, что поставляемая НАТО помощь направлена на проведение ВСУ контрнаступления. При этом глава блока в очередной раз подчеркнул, что альянс не является стороной конфликта, а военные решения принимает исключительно украинское командование.

Также Столтенберг сказал, что странам Запада нужно выделять больше средств на свою оборону.

Военная поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов, которая на сегодняшний день уже превысила 32 миллиарда долларов, обнажила неспособность Белого дома в ускоренном темпе нарастить производство многих видов вооружений и боеприпасов. Об этом 9 марта сообщила газета The Washington Post.